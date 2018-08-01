В 2018 году Тбилисский район получит 600 млн рублей из краевого бюджета

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев обсудил с жителями муниципалитета перспективы развития территории.

Глава региона отметил, что по итогам уборочной кампании аграрии Тбилисского района стали абсолютными лидерами в центральной зоне. Средняя урожайность озимой пшеницы — 76,1 ц/га. В передовых хозяйствах собирали до 99 ц/га.

«Это, в первую очередь, говорит о качественно новом подходе к культуре земледелия. Свою роль сыграло и то, что за последние два года предприятия АПК района существенно обновили автопарк сельхозтехники. По определенным параметрам Тбилисский район может быть показательным для других территорий края», — отметил Кондратьев.

Так, динамика поступлений в консолидированный бюджет Кубани за шесть месяцев этого года составляет 108,9% при среднекраевом — 107,2%, у района нет муниципального долга и кредиторской задолженности.

Рост демонстрируют отрасли сельского хозяйства и торговли. За шесть месяцев текущего года крупные сельхозобщества произвели 16 тыс. т мяса, что на 1 тыс. 146 т больше 2017 года, 16,3 тыс. т молока — это на 2 тыс. 483 т больше прошлого года.

По словам вице-губернатора Андрея Коробки, точкой роста муниципалитета также является садоводство — в районе 600 га земель, пригодных для закладки садов, однако пока используется только около 160 га.

«Для садоводов в крае разработаны достойные меры поддержки, в том числе действует программа «Малый сад», компенсируется до 90% затрат. Району нужно активнее включаться в эту работу», — сказал Коробка.

Также муниципалитету необходимо уделить особое внимание развитию дорожной сферы и ЖКХ. В этом году на ремонт дорог району выделили почти 39 млн рублей. Более 15,5 млн рублей пойдет на благоустройство и реконструкцию центрального парка в Тбилисской.

«В общей сложности по государственным программам район получит в этом году более 600 млн рублей. Это деньги на благоустройство и развитие вашей территории», — отметил губернатор.

Замглавы региона Анна Минькова добавила, что район активно участвует в госпрограммах социальной направленности. Например, были поданы документы на пристройку к одному из детских садов на 60 мест, из них 40 — ясли.

«В крае сейчас уделяется пристальное внимание созданию ясельных групп, благодаря своевременной заявке район в 2019 году заходит в краевую программу», — отметила вице-губернатор.

Кроме того, в ближайшее время планируется решить вопрос с теплоснабжением школы в станице Алексее-Тенгинской. Зданию 45 лет, оно до сих пор отапливается углем. По словам главы района Евгения Ильина, проект по газификации школы уже разработан, до конца года учреждение подключат к газу, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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