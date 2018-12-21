В 2018 году в детских садах Кубани создали 5 тыс. мест

В регионе также построили десять новых школ.

Вице-губернатор Анна Минькова подчеркнула, что это беспрецедентное количество для Кубани.

«В планах на следующий год — строительство еще десяти школ», — добавила она.

Заместитель главы региона отдельно отметила работу по обеспечению детей дошкольным образованием. Минькова сообщила, что план перевыполнен — вместо 2 тыс. мест в детсадах создали 5 тыс.

Министр образования, науки и молодежной политики региона Елена Воробьева уточнила, что за счет средств всех уровней бюджета организовали 3 тыс. 858 новых дошкольных мест. Муниципалитеты решали проблему не только капитальным ремонтом, но и реконструкцией помещений и возведением пристроек. Благодаря этому до конца года появится еще 1 тыс. 520 мест.

«Лидерами в этом направлении являются Краснодар, Армавир, Геленджик, Новороссийск, Сочи, Белореченский, Каневской, Крымский, Туапсинский, Усть-Лабинский районы», — сообщила Воробьева.

Минькова отметила результаты работы по развитию школьной инфраструктуры. В течение года построили 12 новых спортзалов, капитально отремонтировали 36.

«Еще один наш серьезный успех — обновление парка школьных автобусов. За три года удалось приобрести 546 транспортных средств. Теперь мы не испытываем острой проблемы в этой сфере», — цитирует вице-губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

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