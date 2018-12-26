Общая протяженность отремонтированных участков составила более 96 км.

«За два года сделали в общей сложности около 200 км. Привели в порядок практически всю центральную часть, также ремонтируем дороги в пригородных поселках. Не менее масштабные задачи стоят на 2019 год», — сказал глава Краснодара Евгений Первышов.

По проекту «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году в Краснодаре отремонтировали 66 участков общей протяженностью 83,5 км.

По краевой программе завершили капитальный ремонт улиц Новороссийской, Тургенева и Восточно-Кругликовской, всего — более 6 км.

По муниципальной программе отремонтировали восемь участков протяженностью 6,6 км.

В 2018 году в порядок привели около 300 гравийных дорог или 115,6 км. Также выполнили ямочный ремонт на 189 участках.

Кроме того, в уходящем году отремонтировали Яблоновский мост, Офицерский и Тихорецкий путепроводы, завершили капремонт Садового путепровода, заменили температурные швы на Тургеневском мосту.

Всего в Краснодаре с учетом пригородов 1 тыс. 735 км дорог, из них 1 тыс. 350 км заасфальтрованных, сообщает пресс-служба администрации города.

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