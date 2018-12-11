В 2018 году в Краснодарской агломерации отремонтировали почти 90 км дорог

Губернатор Вениамин Кондратьев рассказал о реализации федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в крае.

По словам главы региона, намеченные в этом году планы в рамках исполнения проекта выполнены. В Краснодарской агломерации отремонтировали 75 объектов общей протяженностью почти 90 км.

«Приведены в порядок не только улицы в кубанской столице, но и в нескольких поселениях Динского района, которые входят в состав агломерации», — отметил Кондратьев.

Он подчеркнул, что в Краснодаре ремонт провели на основных магистралях и путепроводах. Из-за временного изменения схем движения и пробок горожане и гости краевого центра испытали неудобства.

«Но по-другому проблему было не решить. Проведена масштабная работа. Судите сами, в 2016 году — до старта проекта — 39% дорог в городе были в неудовлетворительном состоянии», — сказал губернатор.

Он добавил, что по итогам 2018 года благодаря проекту на территории агломерации нормативным требованиям будет соответствовать 56% дорожной сети, а к концу 2025 года эта цифра должна составить не менее 85%.

В 2019 году федеральный проект преобразуется в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его реализации помимо Краснодарской, примут участие Сочинская и Новороссийская городские агломерации. Финансирование увеличится с 2 до 3,3 млрд рублей.

«Поддержка федерации, безусловно, очень актуальна и своевременна. К концу реализации нацпроекта во всех трех агломерациях мы планируем отремонтировать и реконструировать свыше 800 км дорог, построить более 2 км новых автомобильных путей», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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