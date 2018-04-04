В 2018 году в походы отправятся более 225 тыс. кубанских школьников

О развитии юношеского туризма говорили на заседании комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, которое провела вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

Говоря о предстоящей оздоровительной кампании, она уделила внимание вопросу содержательной части детского отдыха. По ее словам, наиболее действенным в этом отношении является туризм.

«Чтобы туризм развивался, в крае есть все возможности. Но пока в туристско-краеведческих кружках, учреждениях дополнительного образования занимаются чуть более 13 тыс. человек», — заметила Минькова.

По ее словам, причина в том, что в муниципалитетах по-разному подходят к этой теме. Там, где взрослые поддерживают детей — хорошие показатели, где отсутствует заинтересованность — нет ни походов, ни палаточных лагерей.

«Скоро начнется летний сезон, важно обеспечить отдых детей, их занятость, в том числе — организацию и проведение экспедиций, палаточных лагерей, туристских слетов», — подчеркнула вице-губернатор.

Как сообщил исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики края Константин Федоренко, в текущем году на территории Кубани планируют провести такие мероприятия, как Школа туристского актива, Школа начальной туристской подготовки, соревнования по спортивному ориентированию «Спортивное лето», экспедиция «Кубанская кругосветка», туриада «Звезда Кубани». Всего в краевых краткосрочных и многодневных походах, экспедициях запланировано участие свыше 225 тыс. человек.

Минькова акцентировала внимание на том, что одной из главных составляющих туристских мероприятий является безопасность. Необходима системная подготовка квалифицированных кадров.

Федоренко заявил, что этот вопрос решается совместно с Федерацией спортивного туризма Краснодарского края. В 2017 году подготовили 97 инструкторов детско-юношеского туризма и 47 инструкторов специализированного уровня. Эта работа будет продолжена, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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