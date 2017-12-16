В 2018 году в РФ пройдет сбор по объединению реестровых казачьих войск

Об этом 16 декабря сообщил атаман Николай Долуда на отчетном сборе Кубанского казачьего войска в Краснодаре.

По словам Николая Долуды, в России необходимо создать полноценные воинские подразделения.

«Мы постоянно говорили об этом и на федеральном уровне. И буквально вчера президиум Совета по делам казачества при Президенте РФ принял такое решение. В феврале 2018 года состоится Всероссийский сбор по объединению всех реестровых казачьих войск России в одно Всероссийское реестровое казачье войско», — заявил атаман.

Он акцентировал, что это даст совершенно другой импульс в развитии казачества. Будет избран верховный атаман, орган управления и координации всеми реестровыми казаками России, но статус этих войск останется таким же, как и сейчас — они будут самостоятельными.

Николай Долуда отметил, что количество казаков в Кубанском казачьем войске составляет 51 тыс. 843 человека. Это почти на 4 тыс. больше, чем в прошлом году.

Более 1,6 тыс. казаков оказывают помощь полиции на постоянной основе, около 1 тыс. человек — на добровольных началах. При их участии выявлено 621 преступление, задержано 155 лиц, находящихся в розыске.

Также Николай Долуда сообщил о ходе распоряжения губернатора о назначении атаманов районных казачьих обществ заместителями глав муниципалитетов.

«Из 56 атаманов районных казачьих обществ порядка 20 атаманов уже работают в должности глав и заместителей глав муниципальных образований. Эту работу надо продолжать. Казаки должны прийти во власть и мыслить по-современному», — сказал атаман.

Он добавил, что в России необходим абсолютно новый правовой акт, в котором будут определены права и обязанности казаков. В ККВ создана рабочая группа по формированию такого законопроекта. В нее вошли представители органов законодательной власти, юристы, авторитетные казаки, историки.

«Закон станет фундаментом для жизни реестровых казаков, определит формы осуществления госслужбы и полномочия для дальнейшего развития экономической деятельности казачьих обществ», — сообщил Николай Долуда.

Проект закона о развитии российского казачества проработан. Планируется, что в первом полугодии 2018 года он поступит на рассмотрение в Госдуму, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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