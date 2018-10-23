В 2018 году в России больше всего подешевели помидоры и огурцы

К середине октября по сравнению с концом 2017 года цены на свежие помидоры снизились почти на 43%.

По данным Росстата, они достигли в среднем 69 рублей. Цены на огурцы упали на 56% до 57 рублей за килограмм.

Исполнительный директор «Национального плодоовощного союза» Михаил Глушков объяснил такую разницу в ценах сезонным удешевлением. По его мнению, уже к зиме овощи значительно подорожают.

Сбор урожая овощей практически закончен. Это значит, что дальнейшего падения цен ждать не приходится. В этом году валовый урожай был примерно таким же, как в прошлом, но его качество оказалось хуже. Это значит, что сейчас продавцы по максимуму отдадут в розницу урожай 2018 года, сообщает телеканал «360».

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