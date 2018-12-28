В России 28 декабря завершился осенний призыв. Губернатор региона Вениамин Кондратьев обсудил его итоги с начальником военного комиссариата Краснодарского края Сергеем Пуликовским.

Губернатор отметил, что призывные кампании на Кубани отличаются высоким уровнем организации.

«Краснодарский край не только выполняет разнарядку по количеству молодых людей, направленных на службу в армию, но и всегда делает это с превышением. Призывники Кубани максимально востребованы в вооруженных силах. Насколько в этом году осенний призыв прошел штатно?» — обратился Вениамин Кондратьев к Сергею Пуликовскому.

По словам начальника военного комиссариата, в этот призыв на службу из края было направлено более 6 тыс. человек. С учетом весеннего — более 12 тыс. человек.

«Стоит говорить и о здоровье наших призывников. Из 100 человек, 86 — с категорией здоровья А и В. Это те, которые годны практически без ограничений. Именно с такой категорией молодые люди идут в войска специального назначения, в десант», — отметил Сергей Пуликовский.

Он добавил, что в этом году прошел первый набор в научно-практический центр Минобороны РФ «Эра». В Анапе служат восемь рот специалистов, окончивших высшие и средние учебные заведения. Кроме того, 120 кандидатов в мастера спорта и имеющих звание выше призваны в специальную роту в Адлере. Для них созданы необходимые условия, чтобы за год службы они могли укрепить свою спортивную подготовку. Пополнили ряды вооруженных сил РФ более 600 казаков.

Вениамин Кондратьев обратил особое внимание Сергея Пуликовского на необходимость работы не только с новобранцами, но и с их семьями.

«Прошу вас взять на особый контроль, в каких условиях призывники проводят первую неделю своей службы по призыву. Всю необходимую информацию доводите до родителей, чтобы у них не было повода для беспокойства», — цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

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