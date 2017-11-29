В 2018 году выплаты за рождение первого ребенка составят 21 млрд рублей

Планируется, что в среднем сумма ежемесячной выплаты составит 10 тыс. 523 рубля в зависимости от региона.

«Выплаты смогут получить 339 тыс. семей за рождение первого ребенка. Это только для семей с низким достатком», — сообщила вице-премьер РФ Ольга Голодец.

Сумма расходов на выплаты за рождение первого ребенка в 2018 году составит 21 млрд рублей, в 2019-м — 55 млрд рублей, в 2020-м — 68 млрд рублей, передает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент РФ Владимир Путин предложил с 1 января 2018 года ввести ежемесячную выплату для детей до полутора лет. Сумма выплат будет исчисляться из размера прожиточного минимума ребенка, установленного на региональном уровне за второй квартал года, предшествующего году обращения за такой выплатой. В среднем она составит в 2018 году в зависимости от региона 10 тыс. 523 рубля, в 2019 году — 10 тыс. 836 рублей, в 2020 году — 11 тыс. 143 рубля. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что выплаты за первенцев помогут увеличить рождаемость.

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