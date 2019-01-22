В 2018 году собственные доходы Краснодарского края достигли 276 млрд рублей

По сравнению с предыдущим годом темп роста составил 109% или 22,8 млрд рублей.

По словам вице-губернатора Кубани Игоря Галася, основной прирост доходов обеспечили предприятия потребительской сферы, транспортной отрасли, топливного и агропромышленного комплексов.

Также увеличились поступления по налогу на прибыль организаций на 14%, по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, — на 10%, по налогу на имущество организаций — почти на 26%.

По итогам года половина районов Кубани обеспечила темп роста поступления доходов в консолидированный бюджет более 110%.

Высокие показатели в Ленинградском районе — динамика поступления доходов к 2017 году — более 135%. В Белореченском районе — почти 127%. В Горячем Ключе и Туапсинском районе — темп роста более 122%. В Славянском районе — более 120%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.