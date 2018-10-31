В 2019 году крейсер-музей «Михаил Кутузов» уберут с набережной Новороссийска

Это связано с проведением масштабных ремонтных работ на судне, подготовка к которым началась в октябре.

Сейчас на крейсере-музее проводят покрасочные работы боковых надстроек борта и водолазное обследование носовой части корпуса корабля.

Корабль планируют отправить на Новороссийский судоремонтный завод осенью 2019 года. Ремонт продлится около двух месяцев.

Пока «Михаил Кутузов» будет находиться на доковом ремонте, на набережной, где крейсер был пришвартован с 2001 года, отремонтируют причал, пишет «Наша газета Новороссийск».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2015 году появилась информация о том, что в Новороссийске крейсер-музей «Михаил Кутузов» отремонтируют и перенесут.

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