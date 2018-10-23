В 2019 году на системы водоснабжения и водоотведения Кубани выделят 1,4 млрд рублей

Основную часть средств направят на решение проблем коммунальных сетей в Ейске, Тамани, Геленджике и Новороссийске. Об этом на совещании по итогам курортного сезона 23 октября сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

По словам главы региона, дальнейшее развитие городов и районов Кубани невозможно без модернизации коммунальных сетей.

«Со своей стороны край подал заявки на участие в федеральных программах, но просто сидеть и ждать денег мы не можем. Нужно модернизировать инфраструктуру своими силами», — сказал Кондратьев.

В этом году финансирование программы развития ЖКХ края по водоснабжению и водоотведению увеличили до 770 млн рублей. В следующем году на эти цели выделят около 1,4 млрд рублей. Из них около 800 млн рублей направят в Ейск, Тамань, Геленджик, Новороссийск.

«Это территории, где есть системные проблемы, и их решение сейчас в приоритете. Пока сумма не большая, но ежегодно наращивая финансирование программы, постепенно проблему мы снимем. Не может быть качественного курорта без качественной инфраструктуры», — подчеркнул губернатор.

Кондратьев добавил, что для участия в программе у муниципалитетов должны быть проработанные проекты. При этом сейчас у многих территорий не хватает средств на подготовку проектно-сметной документации.

«Поэтому со следующего года мы решили предусмотреть софинансирование муниципалитетам на изготовление проектов по социально значимым и затратным объектам водоснабжения и водоотведения. На это в бюджете есть деньги», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник