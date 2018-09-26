В 2019 году РФ планирует увеличить поставку нефтепродуктов в Беларусь

Москва и Минск также готовят соглашение об обязательном исполнении балансов по нефтепродуктам.

«Поддержано предложение наших белорусских партнеров. Объем, который поставляется для нужд нефтехимии, будет увеличен на 10-15% в 2019 году по отношению 2018 году», — сказал посол России в Беларуси Михаил Бабич.

По его словам, сколько нужно будет для потребления, развития нефтехимического производства, столько и будет поставляться по итогам совместных переговоров.

После встречи президентов двух стран в Сочи глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск выработали два варианта решения вопросов с «перетаможкой» нефти и поставкой темных нефтепродуктов из РФ. Поставить точку в этом вопросе планируют на саммите СНГ в Душанбе, сообщает ТАСС.

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