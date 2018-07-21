В 2019 году россияне получат десять дней новогодних каникул

С такой инициативой выступил Минтруд.

Соответствующий проект постановления правительства подготовлен Минтрудом и размещен для общественного обсуждения.

«Поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, предлагается следующий механизм переноса. Выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями перенести на 2 и 3 мая соответственно (четверг и пятница). Также предлагается перенести день отдыха с субботы 23 февраля на пятницу 10 мая», — отметили в министерстве труда.

В результате новогодние каникулы продлятся десять дней — с 30 декабря 2018 года до 8 января 2019 года, а праздники в мае будут установлены с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая, в общей сложности девять дней.

Также остаются другие установленные в соответствии с Трудовым кодексом праздники, которые приходятся с 23 по 24 февраля, с 8 по 10 марта, а также 12 июня и со 2 по 4 ноября, сообщает «Интерфакс».

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