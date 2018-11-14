В 2019 году тарифы ЖКХ в России проиндексируют в два этапа

Постановление об этом 14 ноября подписал глава правительства Дмитрий Медведев.

Решение о двухэтапной индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги связано с повышением с 1 января ставки НДС с 18% до 20%.

С 1 января индексация составит 1,7%, а с 1 июля — еще 2,4%. Фактически это означает суммирование индексов. Раньше индексация тарифов проводилась однократно — только с 1 июля в среднем на уровне 4%.

В документе отмечается, что решение направлено на то, чтобы индексация платы не превышала обычный уровень, несмотря на повышение ставки НДС, сообщает ТАСС.

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