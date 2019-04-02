В 2019 году численность населения Земли достигла 7,7 млрд человек

К 2050 году на нашей планете будет жить 9,7 млрд человек.

Об этом говорится в докладе Генерального секретаря ООН.

Отмечается, что рост численности населения сопровождается его старением, снижением уровня рождаемости и стремительной урбанизацией.

Сейчас средний уровень рождаемости — 2,5 ребенка на одну женщину, а к 2030 году этот показатель снизится и составит 2,4 ребенка на женщину.

Согласно прогнозу, к 2050 году более 70% населения будет жить в странах, в которых показатель рождаемости будет ниже уровня, необходимого для воспроизводства населения.

Прирост будет происходить из-за увеличения числа городских жителей, на которых,в 2030 году будет приходиться 60% населения стран мира, а к 2050 году — примерно 68%.

В докладе ООН говорится, что за последние 25 лет во всем мире повысился вырос уровень благосостояния населения. Снизилось число людей, которые живут за чертой бедности

Продолжительность жизни во всем мире возросла с 64,9 года в 1994 году до 72,3 года в 2019 году. К 2030 году она увеличится примерно еще на два года, сообщает «Интерфакс».