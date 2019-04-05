В 2019 году на Кубани в рамках нацпроектов выделили 56 млрд рублей на образование

Такую цифру депутаты партии «Единая Россия» озвучили на заседании президиума регионального совета руководителей депутатских объединений партий Краснодарского края.

Работу возглавил председатель Законодательного собрания региона Юрий Бурлачко. На выделенные средства планируют создать 11 тыс. мест в школах и 2 тыс. мест в детских садах, а в селах будет реализована программа «Земский учитель».

Депутаты коснулись и вопроса благосостояния жителей. Для этого разработаны меры государственной поддержки в сфере экономики, которые должны привести к росту реальных доходов кубанцев. К примеру, в этом году заработная плата населения должна вырасти на 6%.

Чтобы помочь депутатам реализовать намеченное, сегодня на заседании члены фракции обсудили планы работы и приняли рекомендации по совершенствованию публичной и информационной деятельности.

«Касаются различной сферы деятельности: и приема граждан, и встреч с избирателями. Я думаю, это станет определенным подспорьем в деятельности и представительных органов муниципальных образований», — отметил председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Большая работа предстоит и в социальной сфере. На дополнительную поддержку малоимущих жителей в этом году выделено более 8,5 млрд рублей. Все озвученные в ходе заседания вопросы получили положительный отклик кубанских депутатов.