В 2020 году Краснодар примет конференцию городов-побратимов YouConf

Развитие молодежных контактов и реализацию совместных проектов обсудили на встрече главы Краснодара Евгения Первышова и председателя гордумы Веры Галушко с делегацией города-побратима Карлсруэ.

В ее состав вошли представители молодежных центров Oststadt и WEST и комитета по делам молодежи Карлсруэ.

Во встрече также приняли участие замглавы Краснодара Сергей Лузинов и начальник городского управления по делам молодежи Георгий Пронькин.

Молодежная делегация Карлсруэ прибыла в Краснодар 26 июля в рамках нового международного танцевального проекта и пробудет до 1 августа. Обсудили новые совместные проекты, которые реализуются в этом году.

Георгий Пронькин рассказал, что визит молодежной делегации Карлсруэ проходит в рамках Соглашения о сотрудничестве между комитетом по делам молодежи немецкого города и управлением по делам молодежи Краснодара.

С 26 июля по 1 августа участники танцевальных клубов центров Oststadt и WEST Карлсруэ и Молодежного центра Краснодара проведут совместные мастер-классы, поставят танцевальные номера, снимут видеоролик. Для гостей также пройдут экскурсии по достопримечательностям Краснодара. Участники танцевальных коллективов столицы Кубани посетят с ответным визитом Карлсруэ.

С 18 по 27 мая в Карлсруэ прошла трехсторонняя конференция YouConf — 2018, участниками которой стали 30 молодых людей из трех стран: Карлсруэ и Краснодара и побратима Карлсруэ — французского Нанси. В дальнейшем аналогичные конференции пройдут в 2019 году в Нанси, а в 2020-м — в Краснодаре.

Еще одно направление молодежных обменов — стажировки и практика для молодых специалистов на предприятиях. С 4 августа по 1 сентября на стажировку в Краснодар прибудут пять иностранных студентов. Два студента из Карлсруэ будут проходить практику на предприятиях CLAAS и Knauf, два студента из китайского Харбина в компании Cargill и один французский студент из Нанси — на заводе Bonduelle.

Совместные инициативы Краснодара и Карлсруэ получили высокую оценку на уровне руководства двух стран, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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