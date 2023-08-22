В 2022 году 50,1 процента чистой прибыли, полученной 25 стратегическими предприятиями, будет приходиться на АО «НКМК».

Агентство стратегического реформирования 31 АО и ДК, имеющих стратегическое значение в нашей республике в 2022 и 2023 годах Анализ ситуации в объявлено о первом полугодии.

25 из 31 акционерных обществ и государственных предприятий (стратегических предприятий), имеющих стратегическое значение, в соответствующие отчетные периоды завершили свою деятельность с чистой прибылью и 6 государственных предприятий с убыток.

Из топ-5 стратегических предприятий, завершивших свою деятельность с чистой прибылью в 2022 году, АО «Навоийский КМК», АО «Алмалык ХМК», АО «Узавтосаноат», АО «Узбекнефтегаз», АО «Узмиллийбанк» (по итогам 1 полугодия 2023 года АО «Узмиллийбанк» уступило место АО «Узтрансгаз» из топ-5).

Доля 5 предприятий в общей сумме чистой прибыли, полученной 31 стратегическим предприятием, составляет более 70 процентов.

При этом 5 предприятий имеют последовательные убытки в двух отчетных периоды вышли с Среди них АО «Национальные электрические сети Узбекистана», АО «Узгазтрейд», АО «Региональные электрические сети», АО «Тошшахартрансхизмат» и АО «Узбекистон темир йуллари».