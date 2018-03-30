В 26 торговых центрах Кубани провели пожарно-технические учения

Предварительные итоги работы 30 марта подвели на заседании краевой комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Совещание прошло под председательством первого заместителя главы края Андрея Алексеенко.

Пожарно-технические учения уже состоялись в 26 торгово-развлекательных комплексах, в тренировках были задействованы 600 человек и 72 единицы техники.

«Мероприятия проводятся по поручению губернатора. В ходе учений выявлен ряд недостатков, которые надо устранить в кратчайшие сроки», — отметил Алексеенко.

По словам начальника регионального отделения МЧС РФ Александра Тарарыкина, следует уделить особое внимание подготовке сотрудников охранных служб. Мероприятия показали, что недостаточно продумана система эвакуации людей с ограниченными возможностями здоровья. На отдельных объектах допускается загромождение и хранение посторонних предметов у запасных выходов, зачастую отсутствует обозначение эвакуационных путей специальными знаками и световыми указателями.

«До воскресенья мы проверим все торгово-развлекательные центры в части, касающейся эвакуации. На 5 апреля запланирована встреча с руководителями торгово-развлекательных комплексов Краснодара для обсуждения и детального разбора сложившейся ситуации», — сообщил Тарарыкин.

Алексеенко призвал продолжить работу с администрациями ТРК по вопросам организации взаимодействия персонала, охранных структур, арендаторов помещений при возникновении пожаров и ЧС. А также указал на необходимость всем уполномоченным органам работать над обеспечением безопасности мест массового скопления людей.

На заседании КЧС обсудили готовность края к пропуску паводковых вод. Начальник Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Андрей Бондарь проинформировал, что из-за прошедших в третьей декаде обильных осадков на реках юго-восточной части края произошло резкое повышение уровня воды с достижением неблагоприятных отметок. Однако благодаря тому, что зимние работы по расчистке были проведены качественно, ущерба удалось избежать. Сейчас синоптики ждут повышения уровня воды от вчерашних осадков. Максимальное число их выпало в горной части Туапсинского района.

«Экстремальных значений пока мы не ожидаем. Температурный фон и количество осадков, как прогнозируется, будут близки к норме», — подытожил Бондарь.

По данным МЧС, в зоне риска подтоплений находятся 25 муниципальных образований. В городах и районах Кубани проводят необходимые мероприятия, чтобы избежать возможных ЧС. Представители нескольких районов на заседании отчитались о ситуации и проделанной работе.

Алексеенко подчеркнул, что пропуск паводка — серьезный вопрос, который требует большого внимания всех служб. Он призвал муниципалитеты провести всю необходимую работу, обеспечить своевременное информирование населения и быть готовыми к любому развитию событий, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», днем 25 марта произошло возгорание в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Среди пострадавших и погибших — дети. Число погибших при пожаре в ТЦ Кемерова — 64 человека.

Губернатор Кубани выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Кемерове. Кондратьев поручил проверить нормы безопасности во всех торговых центрах Кубани. Учения по пожарной безопасности прошли в ТЦ Анапы, Сочи и Новороссийска.

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