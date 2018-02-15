В 270 отдаленных населенных пунктов Кубани проведут Интернет

На РИФ-2018 в Сочи администрация Краснодарского края и ПАО «Ростелеком» заключили соглашение о сотрудничестве.

Соответствующий документ подписали глава региона Вениамин Кондратьев и президент компании Михаил Осеевский.

По словам губернатора, компания «Ростелеком» — давний надежный партнер края, с которым был успешно реализован целый ряд совместных проектов. Речь идет об обеспечении высокоскоростным Интернетом социальных объектов, в том числе в отдаленных населенных пунктах.

Вениамин Кондратьев отметил, что необходимо продолжить работу по устранению цифрового неравенства на Кубани. Интернет — неотъемлемая часть жизни, он необходим и жителям отдаленных станиц и хуторов.

Планируется, что в программе по подключению к Сети будут участвовать 270 населенных пунктов, в каждом из которых проживает не больше 500 человек.

«Развитие инфраструктуры — один из наших приоритетов, мы нацелены на повышение качества жизни в малых городах и станицах», — цитирует президента компании «Ростелеком» Михаила Осеевского пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Российский инвестиционный форум в Сочи стартовал 15 февраля. Кубань представила около 70 проектов по развитию санаторно-курортного комплекса. Кондратьев и Медведев обсудили проект канатного метро в Краснодаре.

В автоматизацию подъездных ж/д путей к порту Тамань вложат более 3 млрд рублей. Новый микрорайон с тремя детскими садами и школой построят в Краснодаре.

В первый день РИФ-2018 Краснодарский край заключил 173 соглашения.

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