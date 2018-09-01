В 92 школах Краснодара прозвенели первые звонки

За парты 1 сентября сядут более 138 тыс. учеников — на 8 тыс. больше, чем в прошлом году.

«Во всех школах проведена необходимая подготовка к началу учебного процесса, необходимый ремонт, закуплено учебное оборудование, приведены в порядок прилегающие территории», — сказал директор городского департамента образования Алексей Некрасов.

В 2017–2018 учебном году в краснодарских школах будут обучаться около 16,5 тыс. первоклассников, а в выпускных классах — 12 тыс. девятиклассников и 5 тыс. одиннадцатиклассников.

По традиции на линейках дадут первый звонок. Затем школьники проследуют в кабинеты на первый урок в новом учебном году — классный час, посвященный теме 75-летия освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков.

В городском департаменте образования также добавили, что 1 сентября в Краснодаре откроются две новые школы — на 1 тыс. 550 мест в одну смену на улице Героя Яцкова в микрорайоне «Губернском» (филиал школы № 66) и на 1 тыс. мест в одну смену на улице Наримановской на хуторе Ленина, куда переедет сельская школа № 61, сообщает пресс-службы мэрии Краснодара.

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