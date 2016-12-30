В Абинске будут судить администратора и кассира игрового зала

В Абинском районе в декабре передали в суд уголовное дело в отношении двух местных жительниц, которых обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр.

По версии следствия, в апреле мужчина организовал преступную группу и вовлек в нее 32-летнюю женщину. Он арендовал нежилое помещение по улице Крымской в Абинске и использовал его как игровой зал с августа по сентябрь. Женщина работала там администратором и привлекла 19-летнюю девушку кассиром. Обе выходи на работу посменно. Незаконные азартные игры проводились с использованием Интернета и пяти игровых терминалов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело, в зависимости от роли каждой женщин обвиняют в организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны. Расследование завершено, материалы дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в суд.

Мужчина от следствия скрылся, его объявили в федеральный розыск, материалы уголовного дела в его отношении выделены в отдельное производство.

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