В Абинске чиновникам запретили покупать внедорожник за 1,6 млн рублей

В Абинском районе в феврале прокуратура отменила аукцион на поставку внедорожника Nissan X-trail стоимостью более 1,6 млн рублей.

Во время проверки прокуратура установила, что муниципальное учреждение «Административно-техническое управление» МО Абинского района разместило документацию электронного аукциона на поставку автомобиля Nissan X-trail с ценой контракта более 1,6 млн рублей.

В заявке было сказано, что автомобиль должен был быть оснащен бортовым компьютером, подогревом сидений, светодиодной окантовкой фар, многофункциональным дисплеем на приборной панели, регулировкой водительского сиденья в шести направлениях, а пассажирского — в четырех. Кроме этого, в автомобиле должна быть кнопка запуска двигателя и отделанные кожей руль и рукоятка коробки передач. Также были указаны другие опции, не влияющие на ходовые характеристики автомобиля, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Описание объекта закупки было составлено «под конкретный товар» с нарушением федерального закона № 44 без указания на возможность предоставления его эквивалента. Закупку отменили.

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