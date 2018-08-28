В Абинске проведут семинар по экотуризму для предпринимателей

Мероприятие «Экологический и сельский туризм как инструмент развития территории» состоится 30 августа.

Семинар пройдет в здании МФЦ Абинска и будет бесплатным. На него приглашаются практикующие бизнесмены и те, кто планирует открыть свое дело в этой сфере.

Спикерами выступят руководители ведущих event-бюро и агентств по созданию эногастрономических мероприятий Светлана Кияшко и Анна Бучацкая.

Эксперты расскажут, как организовать в сельской местности прибыльный туристический бизнес, создать эногастрономическое событие «под ключ», провести винные туры и дегустации.

В Реестр субъектов и объектов туриндустрии и туристских ресурсов минкурортов края внесено более 100 предприятий агротуризма. Треть из них специализируются на эногастрономическом направлении. За последние три года на Кубани количество объектов сельского туризма выросло в 2,5 раза, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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