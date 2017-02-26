В Абинске пьяная девушка угрожала пистолетом продавцу магазина

В Абинске полицейские в феврале задержали 27-летнюю девушку, подозреваемую в угрозе убийства.

В дежурную часть поступило сообщение из магазина о том, что молодая женщина угрожала убийством продавцу похожим на пистолет предметом. На место выехала следственно-оперативная группа. После опроса персонала и просмотра записи с камер видеонаблюдения в магазине правоохранители установили личность подозреваемой. Ею оказалась жительница Майкопа.

В отделе полиции задержанная созналась в содеянном и пояснила, что в момент совершения преступления находилась в алкогольном опьянении. Правоохранители установили, что девушка пришла в магазин, но в процессе покупки между нею и продавцом возник словесный конфликт. Женщина достала предмет, похожий на пистолет, и пригрозила им своей оппонентке, после чего скрылась в неизвестном направлении.

Проведенная экспертиза установила, что злоумышленница использовала пневматический пистолет.

В отношении девушки возбудили уголовное дело. Ей грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Проводятся необходимые следственные действия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Источник