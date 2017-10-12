В Абинске установят мемориальные доски с именами героев Первой мировой войны

Мероприятие приурочено ко Дню кубанского казачества, которое отпразднуют 14 октября.

Казаки Абинского районного общества установят мемориальные доски, с фамилиями земляков — георгиевских кавалеров. По архивным данным они восстановили имена героев Первой мировой войны и решили их увековечить.

Мемориальные доски установят на стене Свято-Покровского храма в Абинске и здании стоматологической поликлиники, где раньше располагалась казачья управа, сообщает пресс-служба Кубанского казачьего общества.

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