В Абинске за производство ядовитого вина будут судить шестерых иностранцев

Прокурор Абинского района в октябре направил в суд материалы по уголовному делу в отношении шестерых граждан Украины в возрасте от 26 до 58 лет.

По версии следствия, с апреля по начало июля в частном жилом доме в поселке Ахтырском злоумышленники изготавливали из различных ингредиентов вино. Во время обыска изъяли более 1 тыс. ящиков, в которых находилось более 10 т алкоголя с токсичными примесями, изготовленного кустарным способом, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ о производстве, хранении, перевозке в целях сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Расследование завершено, материалы дела направили в Абинский районный суд.

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