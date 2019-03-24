В Абинском районе при столкновении с грузовиком погибла водитель «Лады»

Авария произошла 23 марта около 21:00.

в дежурную часть Отдела МВД России по Абинскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием грузового и легкового автомобилей. На место были направлены полицейские и сотрудники других экстренных служб.

По предварительным данным, женщина 1980 года рождения за рулем Lada Priora на перекрестке, двигаясь по второстепенной полосе, не уступила дорогу и столкнулась с движущимся по главной грузовым автомобилем Scania с полуприцепом. Грузовиком управлял мужчина 1955 года рождения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате ДТП большегруз съехал с дороги и опрокинулся, водителя госпитализировали. На месте от полученных травм скончалась водитель ВАЗа.

Полицейские проводят проверку по факту аварии. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.