В Абинском районе упавшего с моста школьника из Воронежа эвакуировали вертолетом. Видео

Несчастный случай произошел в ночь на 29 марта.

Участвующий в турпоходе 15-летний подросток упал с семиметрового моста в районе поселка Новосадового, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Так как связи в этом районе нет, руководитель тургруппы обратился за помощью к местному жителю. Мужчина по спутниковой связи связался со спасателями. На помощь выехали восемь человек от «Кубань-СПАС» и пять сотрудников службы спасения Геленджика.

До горы Тхаб спасатели доехали на автомобиле, а далее около 10 км передвигались по горной местности. Для эвакуации пострадавшего вылетел вертолет МЧС России.

Спасатели транспортировали ребенка. Врачи диагностировали у мальчика черепно-мозговую травму, перелом плеча и сотрясение мозга.

Тургруппа зарегистрировала свой маршрут 24 марта. В составе группы были 18 человек, среди которых 14 детей.