В Абинском районе 17-летнего парня задержали на угнанной машине

Наряд ДПС заметил в поселке Ахтырском автомобиль ВАЗ-2110 с номерами, которые сутками ранее украли с машины местного жителя.

Водитель проигнорировал требование сотрудника полиции об остановке, не справился с управлением, столкнулся с идущей впереди «газелью», из-за чего ВАЗ отбросило на патрульный автомобиль Ford, стоящий на островке безопасности с включенными спецсигналами.

В результате ДТП никто не пострадал. Водителя автомобиля с крадеными номерами задержали. Им оказался 17-летний местный житель. В его отношении составили шесть протоколов об административных правонарушениях. Во время разбирательства выяснилось, что автомобиль ВАЗ-2110 с октября 2018 года находится в розыске как угнанный.

По результатам доследственной проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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