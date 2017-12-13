В Абинском районе двое братьев продавали ядовитый алкоголь

Мужчины задержаны за изготовление контрафактного спиртного. Подпольный цех они соорудили в своем гараже на территории частного дома.

В трех пластиковых бочках объемом по 3 тыс. л каждая содержалась жидкость с ароматизаторами, красителями и другими химическими добавками. О качестве выпускаемого спиртного злоумышленники не заботились. Выйти на организаторов подпольного бизнеса сотрудникам отдела экономической безопасности помог водитель фуры, которую остановили на трассе для проверки. Полицейские получили оперативную наводку.

«Полицейскими были обнаружены и изъяты 360 пластиковых бутылок со спиртосодержащей жидкостью объемом 30 л каждая. Водитель пояснил сотрудникам полиции, что перевозил данный груз в соседнюю республику для дальнейшего сбыта в торговых точках», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю Мария Пирогова.

Эксперты после исследования алкоголя установили, что некоторые ингредиенты кустарной продукции могли убить человека. В ней содержатся опасные для жизни токсичные вещества. Все собранные материалы полицейские передали в Следственный комитет, где возбудили уголовное дело.

«В настоящее время в отношении одного из мужчин избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а в отношении второго — подписка о невыезде и надлежащем поведении», — сказала помощник руководителя СУ СКР по Краснодарскому краю Иветта Агаян.

Братьям за создание подпольного алкогольного цеха грозит до шести лет лишения свободы.

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