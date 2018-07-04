В Абинском районе казаки показали конюшню испанским журналистам

Там работала съемочная группа телеканала TELE MADRID.

Журналисты, приехавшие на мундиаль вместе со своей футбольной командой, по заданию редакции готовили серию репортажей о России.

Журналистов интересовал вопрос, как занимаются футболом в Абинском районе. Репортеры посетили спортивный комплекс «Олимпийский» в Абинске, посмотрели, как проходят тренировки, пообщались с тренером и ребятами.

Затем испанцы приехали на казачью конюшню в поселок Пролетарий. Атаман Абинского РКО Сергей Бондаренко провел экскурсию по конюшне, рассказал о породах лошадей и основах верховой езды. Казаки показали мастер-класс и прокатили гостей на лошадях.

В конце встречи казаки Атаманской сотни показали элементы фланкировки и исполнили казачьи песни, угостили гостей фруктами и домашним вином. Иностранцы поблагодарили казаков за заботу и внимание, сообщается на сайте Кубанского казачьего войска.

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