Территорию в станице Холмской обустроили в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
Из консолидированного бюджета на создание сквера выделили более 11 млн рублей.
На площади 6,7 тыс. кв. м обустроили зоны отдыха со спортивными и игровыми детскими площадками, уложили дорожную плитку, создали парковочные места.
Провели работы по укладке коммуникаций, разбили клумбы, установили малые архитектурные формы, скамейки и освещение. Для контроля за порядком в сквере установили систему видеонаблюдения, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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