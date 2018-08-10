В Абинском районе по просьбе местных жителей отремонтируют Дом культуры

Провести ремонт поручила вице-губернатор Кубани Анна Минькова во время приема граждан 10 августа.

К заместителю губернатора обращались и с другими просьбами.

Например, в Тимашевском районе музыкальную школу не ремонтировали 30 лет, в результате здание признали аварийным и закрыли.

«Школа вмещала 30 человек. Они были лишены возможности заниматься дополнительным музыкальным образованием», — отметила жительница станицы Медведовской Светлана Головко.

Здание для школы уже найдено, сообщили по видеосвязи власти муниципалитета. Но для оформления всех документов и его передачи нужно время.

«Мы с вами не можем ухудшать качество жизни людей. Если была музыкальная школа, если в ней сохраняется потребность, мы должны сделать все возможное, что от нас зависит. На период временного пребывания мы предлагаем разместить детей в средней образовательной школе, минобразования начнет прорабатывать этот вопрос. Музыкальная школа будет находиться там до 1 сентября следующего года, если муниципальное образование оперативно завершит работу», — сказала Анна Минькова.

В ожидании реконструкции находятся и родители учеников школы в Крымском районе. Там остро не хватает санитарных комнат. Здание трехэтажное, а септик не справляется. Этот вопрос обещали решить уже в конце августа. На работы выделено почти 2 млн рублей.

Больше времени и средств понадобится для того, чтобы привести в порядок школу на хуторе Свободный мир Мостовского района. Зданию скоро исполнится 100 лет, и возможности безопасно заниматься в нем все меньше. Школу посещают дети из четырех хуторов, всего 60 человек. В министерстве образования предлагают укомплектовать состав учеников и оставить в здании начальные классы, а остальным предоставить возможность учиться в соседнем селе.

«Нам нужно довести до родителей наше видение ситуации и выслушать их. После этого мы с вами придем к какому-то решению. Но это не снимает с нас обязательств дальнейшего ремонта школы и устранения проблем, которые накопились за практически 100 лет», — заявила Анна Минькова.

А в Абинском районе в сельском Доме культуры течет крыша, рассказал Александр Гончаров. Власти уже отправили заявку на капитальный ремонт учреждения. На это потребуется больше 3,5 млн рублей. К 2019 году там заменят коммуникации и отремонтируют кровлю.

А в Краснодаре реконструируют детский сад. Там в следующем году заменят асфальт и благоустроят территорию.

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