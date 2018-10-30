В Абинском районе продадут фруктовые сады за 185 млн рублей

Конкурсный управляющий выставил на торги движимое и недвижимое имущество банкротного предприятия «Казачье подворье».

Недвижимость компании выставили на аукцион двумя лотами общей стоимостью 185 млн рублей. На торгах планируют продать права аренды земельных участков сельхозназначения в поселке Ахтырском, на которых растут 185 тыс. деревьев: алыча, слива, черешня, яблони.

На торгах планируют продать тракторы, автопогрузчики и легковые автомобили, принадлежащие фирме, общей стоимостью 7,1 млн рублей.

ООО «Казачье подворье» зарегистрировано в 2002 году. В 2017 году чистый убыток компании составил 659 тыс. рублей. Компания находится в стадии ликвидации с 2011 года, сообщает РБК Краснодар.

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