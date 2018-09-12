В Абинском районе пройдет экологическая акция «Сделаем вместе!»

Мероприятие состоится 15 сентября в формате квеста.

Местные власти планируют объединить жителей района в одну команду для очистки природы от мусора. В ходе акции участников познакомят с правилами раздельного сбора отходов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации района.

Командам от двух до четырех человек предстоит за определенное время собрать на одной территории наибольшее количество бытовых отходов. Собирать мусор нужно будет раздельно.Победителей квеста ждут призы.

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