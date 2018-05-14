В Абинском районе прошел фестиваль воздухоплавания

Кубань готова встретить отдыхающих. Туристический сезон в крае открыли большим фестивалем воздухоплавания в Абинском районе.

Жителям и гостям региона показали полеты тепловых аэростатов и сверхлегкой авиации, а также парад воздушных шаров. Некоторые летательные аппараты были размером с семиэтажный дом. Из-за сильного ветра пилоты решили парить на специальных тросах.

Гости фестиваля не только любовались ярким шоу в небе, но и сами могли рассмотреть происходящее на земле с высоты птичьего полета. Например, выступления творческих коллективов или как детей развлекают аниматоры. В программе также были конные прогулки, спортивные игры и экскурсии на внедорожниках.

Праздник прошел при поддержке краевой администрации и регионального министерства курортов, туризма и олимпийского наследия. На фестивале представили туристические объекты Абинского района.

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