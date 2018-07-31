В Абинском районе прошел слет Союза казачьей молодежи

В станице Эриванской собрались 100 воспитанников казачьих классов района. Детям рассказывали об обрядах и традициях, показывали, как обращаться с нагайкой и холодным оружием.

Слет организовал Союз казачьей молодежи совместно с районным казачьим обществом.

«Они должны понимать историю малой родины, Кубани, России в целом. Это то, что у нас соприкасается с холодным оружием, с фланкировкой. Казак должен владеть оружием», — считает атаман Абинского районного казачьего общества Сергей Бондаренко.

«Наша задача — подготовить себе смену. Смену людей, которые преданы своей родине, которые знают, чтят и помнят традиции, которые знают и понимают казачью жизнь», — сказал глава Абинского района Петр Мироненко.

На специальной площадке ребята могли попробовать себя в роли ткача, научиться готовить традиционные кубанские блюда. Участники смогли помериться силами в спортивных состязаниях. На закрытии слета на сцене выступили творческие коллективы, они исполнили казачьи песни.

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