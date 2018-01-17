В Абинском районе рассказали о святочных традициях предков

17 января в 08:59

В станице Шапсугской уже много лет бережно хранят и передают из поколения в поколение древние обряды. Местные жители уверены, что с 7 до 19 января их родные места становятся особенными.

«Есть такое выражение: «Шапсуга зовет!» Такие мистические места всегда зовут к себе, привлекают», — рассказала жительница станицы Шапсугской Наталья Мусиенко.

В станице есть 150-летний колодец. По народным поверьям, воду из него можно «заговорить» на удачу. Хозяйка подворья рассказывает: жидкость становится целебной и долгое время не портится, если зачерпнуть ее в Святки.

Неподалеку в лесу сплелись деревья. Предки считали, что если обнять стволы и загадать желание, оно обязательно сбудется. Чтобы это случилось наверняка, можно также завязать цветную ленточку на столбах, которые расположены неподалеку. По преданию, пока ветер колышет ткань, мечта исполняется.

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