В Абинском районе в мае пройдет фестиваль воздухоплавания

20 апреля в 12:38

«Абинская Ривьера» пройдет с 11 по 13 мая в станице Шапсугской.

В рамках развлекательной программы фестиваля 11 мая зрители смогут увидеть выступления творческих коллективов региона, вечерний фейерверк и шоу «танцующих» шаров. Во второй день праздника, который пройдет под девизом «Улетная суббота», гостей ждет битва диджеев с участием футболиста Руслана Нигматуллина, лазерное шоу и ночное свечение тепловых аэростатов. А 13 мая состоится музыкальный фестиваль «Загородный БИТ», на площадке которого выступят кавер-группы.

Также для жителей и гостей Кубани организуют поездки на джипах и конные прогулки по маршрутам Абинского района. Запланированы мастер-классы по авиамоделированию и робототехнике, лазерные бои, пейнтбол, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фоторепортаж с фестиваля воздухоплавания «Абинская ривьера — 2017» смотрите здесь.

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