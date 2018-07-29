В Абинском районе во время погони перевернулся автомобиль с подростками

ДТП произошло ночью 29 июля. Погибла 15-летняя пассажирка.

В дежурную часть ОМВД России по Абинскому району около 1:00 поступило сообщение об аварии. Прибывшие на место сотрудники установили, что 18-летний местный житель, не имея водительского удостоверения, скрывался от наряда ДПС на автомобиле Vortex Estina. Он не выбрал безопасную скорость движения, машина съехала с проезжей части и опрокинулась.

В результате ДТП на месте от полученных травм погибла 15-летняя пассажирка. С травмами различной степени тяжести госпитализированы еще два пассажира: девушка 16-ти лет и 18-летний парень. Водитель не пострадал.

«Мать предварительного виновника ДТП написала заявление об угоне автомобиля. По факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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