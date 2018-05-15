В Абинском районе женщина украла у пенсионера медали и сдала их в ломбард

В мае расследование преступления завершили, материалы дела передали в суд.

В полицию позвонил пенсионер. Мужчина рассказал, что у него пропали награды: «Знак Почета», «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», «За доблестный труд» и более 50 тыс. рублей. Сотрудники полиции установили круг лиц, вхожих в дом пострадавшего. По подозрению в краже задержали родственницу пенсионера.

Оказалось, что злоумышленница передала госнаграды под залог. Правоохранители изъяли похищенное имущество и вернули владельцу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело по ст. 324 УК РФ о незаконном сбыте наград и по ст. 158 УК РФ о краже. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

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