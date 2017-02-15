В Абинском районе пройдет фестиваль воздухоплавания

15 февраля в 14:59

В станице Шапсугской Абинского района с 12 по 14 мая состоится фестиваль воздухоплавания «Абинская Ривьера».

Мероприятие будет проходить на поляне Вековых дубов. Последний раз «Абинскую Ривьеру» проводили 13 лет назад.

«Площадка фестиваля будет разделена на несколько зон. Программа включает в себя полеты на тепловых аэростатах, самолетах, дельталетах, паралетах. Планируются свободные полеты на протяжении часа утром и привязные вечерние подъемы на 25-30 м», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» организаторы.

В детской зоне разместят батуты, горки и бассейны с шариками. Спортивная площадка включает волейбол, футбол, туристическую полоса, а также соревнования и конкурсы. Концертная площадка будет работать в режиме нон-стоп. Запланировано выступление известных музыкальных коллективов, флешмобы, йога.

Фестиваль завершится свето-музыкальным шоу танцующих шаров и фейерверком.

Участником фестиваля может стать любой желающий. Ожидается, что за три дня его посетят 20-25 тыс. человек.

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