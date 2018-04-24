В Абрау-Дюрсо курортный сезон откроют праздником «I love Юг»

Открытие сезона пройдет 12 мая на набережной озера Абрау.

Запланировано лазерное шоу и запуск самого большого танцующего фонтана в регионе.

В пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани отметили, что танцующий фонтан — востребованная достопримечательность Абрау-Дюрсо. Струи воды меняют движение и ритм в зависимости от мелодий. Фонтан во время шоу дополняют красочная подсветка и видеоролики, транслируемые на водных фигурах.

Также гостей праздника ждут выступления уличного театра и бокинг-джамперов. Начало — в 19:00, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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