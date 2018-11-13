В Абрау-Дюрсо на зимовку прилетели лебеди

Это традиционное место их зимовки. У местных жителей на этот счет даже есть поверье: если прилетели птицы, значит, надвигаются холода.

В этом году примета сработала. На севере края синоптики прогнозируют метель. Мокрый снег и гололед ждут во многих районах края.

Краснодар не исключение. Температура воздуха в краевом центре выше 3 °С днем не поднимется. В городе уже заготовлено около 2 тыс. т песчано-соляной смеси для посыпки тротуаров. Ящики с реагентом уже выставляют на оживленных перекрестках.

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