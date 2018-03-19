В Абрау-Дюрсо подведут итоги конкурса «Женщина года»

В конгресс-холле «Абрау-Дюрсо» 22 марта пройдет церемония награждения лауреатов V регионального конкурса общественного признания «Женщина года».

Финалистками конкурса станут женщины, чьи общественные заслуги и значимые личные достижения особенно заметны горожанам. Их имена чаще других звучат в ходе социологических опросов.

В преддверии 8 марта жюри конкурса, состоящее из мужчин — депутатов ЗСК, городской думы, руководителей подразделений администрации города, общественных деятелей, — в результате тайного голосования определило 14 лауреатов. Им предстоит выйти на подиум конгресс-холла.

Победительницам конкурса вручат цветы, дипломы и памятные хрустальные плакеты с изображением лебедя — символа признания и успеха, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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