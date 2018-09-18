В Абрау-Дюрсо пройдет «Всероссийский Саммит виноделов — 2018»

Событие состоится 6 октября.
Мероприятие соберет на одной площадке всех представителей винодельческой индустрии. Они подведут итоги уходящего года и обсудят планы на будущее.
В рамках саммита пройдет открытое собрание «Союза виноградарей и виноделов России». В формате открытой дискуссии ведущие эксперты и представители отрасли обсудят основные тренды индустрии, наиболее острые проблемы, поделятся своими достижениями, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» организаторы мероприятия.
На саммит приглашены министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ, председатель Союза виноградарей и виноделов России Борис Титов.
На мероприятии объявят лучшие российские вина года по результатам дегустационного конкурса «Кубок СВВР — 2018», который в этом году пройдет по новым правилам.
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