В Абрау-Дюрсо снесли самострой рядом с туристическим комплексом

Статусом постройки заинтересовался собственник смежного участка. Здание примыкало к забору туристического комплекса и угрожало безопасности всей территории.

«В ходе осмотра прилегающей территории мы выявили ряд капитальных строений, расположенных рядом, после чего нами было написано обращение в администрацию Новороссийска для проведения осмотра этих строений и выявления их владельца и законности возведения», — сообщил представитель компании-собственника смежного участка Дмитрий Кацуба.

Оказалось, что предприниматель, который когда-то работал на этой земле, сначала соорудил навес, который затем оброс блоками и стал складом для разной тары.

Последние годы этим наследством пользовались хозяева соседних магазинов. Когда самострой потребовалось снести, здание сразу перестало интересовать местных бизнесменов, потому что по закону снос должен оплатить собственник.

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