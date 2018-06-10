В Абрау-Дюрсо стартовали мероприятия фестиваля «Античное наследие России»

На курорте 10 июня пройдет праздник кубанской и греческой кухни, парусная регата, концертная программа под шоу поющих фонтанов.

С утра началась интерактивная экскурсия «Голос Абрау», которая будет повторяться каждые два часа. В 10:00 в путешествие по «Античной тропе» отправились первые туристы — маршрут в 13 км создали специально к фестивалю. В Центре винного туризма «Абрау-Дюрсо» открылась фотовыставка «Самая красивая страна», подготовленная специалистами Краснодарского отделения Русского географического общества.

С 11:00 начались эногастрономические мероприятия. Мастер-классы и дегустации от ведущих шеф-поваров России и Греции, гастрономические конкурсы по приготовлению блюд, кулинарные шоу, презентации ресторанов и винодельческих хозяйств края, винный батл Россия – Греция, большой гастрономический фестиваль и фестиваль вина. Эта программа продлится до вечера.

Специальным гостем площадки станет команда мобильного фестиваля кухни регионов РФ WELCOME FOODBALL CUP. Участники фестиваля-путешествия под общефедеральным брендом «Гастрономическая карта России» на один день приедут в Абрау-Дюрсо и проведут дегустацию региональных блюд «футбольного меню» от лучших шеф-поваров России.

В полдень гости и жители курорта увидят парусную регату на озере Абрау и уличный спектакль «Во славу Великого Аристофана», а юные участники смогут выступить в гонках на радиоуправляемых катерах.

В 17:00 в музее зарождения виноделия пройдет автограф-сессия члена Союза писателей России Анатолия Ильяхова, создавшего специально к фестивалю «Античное наследие России» книгу «Три чаши Диониса».

В это же время начнется концертная программа. Выступят кавер-бэнд The Band, группа «Белки на акации» и трио Jukebox. Состоится шоу поющих фонтанов на озере Абрау, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник